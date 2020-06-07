Рабочий упал с пятиэтажного дома в Сургуте

В Сургуте проводится проверка по факту падения рабочего с пятиэтажного дома.

По предварительным данным, 5 июня около 16.00 25-летний работник одной из подрядных организаций, проводящей фасадные работы на стенах дома 22 по ул. Привокзальная в Сургуте, не имел допуска к работам на высоте:

- Мужчина не надел страховочный пояс, попытался спуститься с крыши дома на скамейке, оборудованной тросами для производства работ на высоте. Однако в момент спуска мужчина запутался в тросах из-за чего не смог удержаться и через непродолжительное время упал с высоты. От полученных травм он скончался в медучреждении, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сейчас устанавливается полнота мер, принятых руководством компании для обеспечения техники безопасности при ведении работ на высоте.