2020-06-07T13:09:39+03:00
Общество

В Югре на КПП задержали мигранта, укрывавшегося от депортации

Как оказалось, пропускная система эффективна не только для противодействия коронавирусу
Руслан Савинов
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В Югре на КПП задержали мигранта, укрывавшегося от депортацииВ Югре на КПП задержали мигранта, укрывавшегося от депортацииФото: pixabay.com
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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины по статье «Мелкое взяточничество».

По данным следствия 5 июня около 4 часов утра на КПП 571 км автотрассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» в такси до Сургута был выявлен гражданин одной из стран ближнего зарубежья с истекшим сроком действия загранпаспорта и не имеющий документов на право пребывания в РФ.

- Мужчина проследовал в патрульный автомобиль ДПС, где для избежания ответственности и депортации с территории России предложил полицейскому взятку. После отказа должностного лица подозреваемый положил 6600 рублей на подлокотник между передними сидениями и покинул служебный автомобиль, - пояснили в Нефтеюганском межрайонном следственном отделе следственного управления Следкома ХМАО.

Вскоре злоумышленника задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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