В Югре на КПП задержали мигранта, укрывавшегося от депортации

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины по статье «Мелкое взяточничество».

По данным следствия 5 июня около 4 часов утра на КПП 571 км автотрассы «Тюмень-Ханты-Мансийск» в такси до Сургута был выявлен гражданин одной из стран ближнего зарубежья с истекшим сроком действия загранпаспорта и не имеющий документов на право пребывания в РФ.

- Мужчина проследовал в патрульный автомобиль ДПС, где для избежания ответственности и депортации с территории России предложил полицейскому взятку. После отказа должностного лица подозреваемый положил 6600 рублей на подлокотник между передними сидениями и покинул служебный автомобиль, - пояснили в Нефтеюганском межрайонном следственном отделе следственного управления Следкома ХМАО.

Вскоре злоумышленника задержали и заключили под стражу. Расследование продолжается.