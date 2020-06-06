2020-06-06T20:43:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 7 июня 2020: названы города, где чаще нарушают ограничительные меры

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 7 июня 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус в Югре, последние новости на 7 июня 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус в Югре, последние новости на 7 июня 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 7 июня 2020 года. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 3231 случай заболевания, из них 127– за минувший день. Диагноз коронавирус подтвердился у жителей 15 муниципальных образований – больше всего в Сургуте (42). С бессимптомной формой заболевания – 49 пациентов, с симптомами ОРВИ – 49, в состоянии пневмонии – 29.

В Югре у двух ранее умерших пациентов лабораторно подтвержден COVID-19. Сообщается, что мужчине было 66 лет, женщине — 79. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими заболеваниями.

В Югре на нарушителей ограничительных мер составили почти тысячу протоколов. Чаще других игнорируют предписания жители Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовского и Сургутского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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