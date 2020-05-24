Коронавирус в Югре, последние новости на 25 мая 2020: положение дел в Сургутском районе и смерть двух пациенток

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 25 мая 2020 года.

1. В Югре скончались две пациентки с коронавирусом:

- Возраст пациенток - 81 год из Когалыма и 58 лет из Радужного. У обеих лечение осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизни, - уточнили в оперштабе Югры.

2. Сургутский район в начале списка по новым случаям заражения коронавирусом. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.

- Нефтеюганский район – 5, Сургутский район – 38, Нижневартовский район – 1, Сургут – 19, Нефтеюганск – 7, Нижневартовск – 16, Мегион – 3, Нягань – 3, Когалым – 7, Лангепас – 3, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

3. В трёх пунктах Сургутского района заработали КПП. В начале работы власти муниципалитета зафиксировали «небольшой ажиотаж».

- Все три КПП начали работу в штатном режиме, на данных КПП дежурят сотрудники УВД, сотрудники Росгвардии и сотрудники больниц, которые расположены в этих населенных пунктах - совместно они работают со службой медицины катастроф, - пояснил Алексей Савенков.

Итак, всего на 25 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1670 случаев коронавирусной инфекции, 579 - выздоровели, 17 человек ранее умерли, 8325 жителей региона подлежат наблюдению, 20038 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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