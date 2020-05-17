Коронавирус в Югре, последние новости на 18 мая 2020: неудачные сутки для Когалыма

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 18 мая 2020 года.

1. Еще один югорчанин умер от коронавируса. Пациенту было 63 года:

- В Сургутской окружной клинической больнице скончался пациент из Когалыма с лабораторно подтвержденным COVID-19. Врачи сделали все возможное для спасения жизни 63-летнего пациента. Однако из-за множества хронических заболеваний, осложнявших лечение, болезнь завершилась летальным исходом, - пояснили в оперштабе региона.

2. Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Когалыме. Медики делают все необходимое для локализации инфекции. Всего в Югре лабораторно подтверждены 118 новых случаев заболевания коронавирусом в 14 муниципалитетах.

Добавим, что из всех зарегистрированных случаев коронавируса в Югре 12 человек на ИВЛ, 21 - в реанимационных отделениях инфекционных госпиталей.

Итак, всего на 18 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 1166 случаев коронавирусной инфекции.

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