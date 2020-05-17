2020-05-17T11:54:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще один югорчанин умер от коронавируса

Пациенту было 63 года
Руслан Савинов
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Еще один югорчанин умер от коронавирусаЕще один югорчанин умер от коронавирусаФото: pixabay.com
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В Сургутской окружной клинической больнице скончался пациент из Когалыма с лабораторно подтвержденным COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба депздрава Югры.

- Врачи сделали все возможное для спасения жизни 63-летнего пациента. Однако из-за множества хронических заболеваний, осложнявших лечение, болезнь завершилась летальным исходом, - пояснили в оперштабе региона.

Врачи просят соблюдать югорчан все необходимые меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции:

- Коронавирусная инфекция может быть опасна для людей любого возраста, - напоминают медики.

Отметим, что при первых признаках заболевания нужно обратитесь на единую горячую линию региона: 8 800 301 68 88.

Добавим, что ранее в ХМАО было зафиксировано восемь смертей. К настоящему моменту выздоровело 389 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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