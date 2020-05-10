2020-05-10T20:18:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 11 мая 2020-го: обнаружены два новых очага COVID-19, один человек умер

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 11 мая 2020 года
Вадим Бегун
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В Югре обнаружены два новых очага COVID-19, один человек умер. Фото - pixabay.com.В Югре обнаружены два новых очага COVID-19, один человек умер. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 11 мая 2020 года. Обнаружены два новых очага COVID-19.

В терапевтическом отделении Когалымской больницы зафиксирован новый очаг COVID-19. В учреждении отстранили от работы медиков.

В Югре на производственной базе компании «Интеллект Дриллинг Сервисиз» нашли развивающийся очаг коронавирусной инфекции. За двое суток заражение выявлено у 25 работников.

В Сургутской окружной больнице умер пациент с коронавирусом. Мужчине было всего 57 лет.

В Югре гражданам призывного возраста разрешили покидать свои дома. Теперь они могут посещать учреждения по вопросам, связанным с их призывом на военную службу. Сами призывные комиссии начнут работать с 12 мая.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 67 и составило 693 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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