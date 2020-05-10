В Югре вахтовик расстрелял знакомых и уснул в лесу

В Югре в отношении 44-летнего вахтовика возбуждено уголовное дело. Накануне, 9 мая, мужчина, повздорив с двумя своими знакомыми, расстрелял их из ружья, после чего просто отправился спать в лес.

Кровавый инцидент произошел в помещении общежития по улице Ломоносова в поселке Федоровский Сургутского района. Стало известно, что между местными жителями «на почве личной неприязни» произошла ссора, после которой подозреваемый отправился в свою комнату. За ним пошел 52-летний товарищ. Тогда обидевшийся мужчина взял охотничье ружье, которое, как он позже объяснил, недавно нашел в лесу, и выстрелил в голову надоедливому оппоненту. Потерпевший скончался на месте происшествия.

– Испугавшись, северянин решил покинуть общежитие, однако на выходе столкнулся с другим – 31-летним – знакомым, с которым также ранее конфликтовал. В ответ на упреки злоумышленник выстрелил ему в туловище, от чего тот также скончался на месте. Подозреваемый же отправился в лес и уснул там, – сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по ХМАО – Югре.

В ведомстве добавили, что стражи порядка нашли обвиняемого в лесном массиве около четырех утра, он признался в расправе над местными жителями.

Фото - соцсети.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства приобретения ружья и его собственника, изучают записи с камер видеонаблюдения. Решается вопрос о заключении его под стражу, расследование продолжается.