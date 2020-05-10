Число заболевших коронавирусом в Югре на 10 мая 2020 года увеличилось на 67 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Югре на 10 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 67 и составило 693 человека.

– По оперативным данным, в нашем регионе за последние сутки лабораторно подтверждено 67 новых случаев Covid-19 в семи муниципальных образованиях. Это максимальный показатель заболеваемости с начала распространения новой коронавирусной инфекции в нашем регионе. Выявлен новый очаг – Когалымская больница, 16 человек, – сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

По ее словам, всего выявлено заболевших новой коронавирусной инфекцией 693 человека, плюс один погибший. Итого пять человек с начала распространения инфекции.

Также стало известно, что за последние сутки выздоровело 19 человек, всего 238. По информации департамента здравоохранения Югры, на сегодняшний день 18 человек находятся в тяжелом состоянии, десять из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ранее "Комсомольская правда - Югра" писала, что сегодня, 10 мая, в аэропорт Сургута доставят первую часть партии средств защиты для сотрудников медучреждений Югры. Вес груза составляет более 10 тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Югру доставили 10 тонн средств индивидуальной защиты для медиков

Общий объем поставок составит 100 тонн (подробнее)