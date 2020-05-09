2020-05-08T17:42:32+03:00
Общество

Песня на балконе и Фонарики Победы в Сургуте в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Сургутяне споют песню «День Победы» и зажгут свечи у окон
Руслан Савинов
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Песня на балконе и Фонарики Победы в Сургуте в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляцияПесня на балконе и Фонарики Победы в Сургуте в День Победы 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляцияФото: pixabay.com
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Жители Сургута, как и всего региона, не останутся в стороне и поддержат идею народного артиста, сопредседателя движения «Бессмертный полк» Василия Ланового выйти 9 мая в 19:00 на свои балконы и исполнить песню «День Победы».

- Композиция Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова стала непременным атрибутом празднования Дня Победы в России и других странах, - отметили организаторы акции.

По причине пандемии коронавируса нельзя выйти на улицу и пронести портреты героев в «Бессмертном полку». Однако можно продемонстрировать единение другим образом через акцию «Фонарики Победы»:

- 9 мая в 22:00 подходи к окну и зажигай свечи, фонарики или включай их на телефоне, - призвали сургутян и всех жителей региона власти Югры.

Фотографии об участии в акции «Фонарики Победы» можно выложить в соцсетях с хештегами #СветПобеды, #РДШ и #ФонарикиПобеды.

Итак, прямая онлайн-трансляция мероприятий будет проходить в сообществе региона в соцсети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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