Акция «Бессмертного полка» в Сургуте 9 мая 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Онлайн-акция «Бессмертный полк» пройдет в Югре 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Принять участие может каждый житель региона. Для этого необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию своего родственника, участвовавшего в событиях военных лет, и отправить ее в адрес организаторов, - гласят правила акции.

Кроме того, в голосовой помощник «Алиса» встроена особая команда. Достаточно попросить «Алису» вывести информацию на тему «Бессмертный полк в Югре», и помощник даст все сведения о мероприятии с подробными инструкциями о регистрации и программе.

Также прямая трансляция телемарафона будет вестись в эфире региональной телерадиокомпании «Югра» и в сообществе региона в соцсети «ВКонтакте».

Итак, «Бессмертный полк» Югры пройдет онлайн – 9 мая с 12:00. Добавим, что в трансляции также будут истории о ветеранах, прямые включения из городов и муниципалитетов региона, а также впервые «Бессмертный полк» в воздухе.