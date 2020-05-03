Коронавирус в Югре, последние новости на 4 мая 2020: жители региона не соблюдают самоизоляцию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 4 мая 2020 года. За сутки зафиксировано 35 новых случаев в 8 муниципальных образованиях. В результате с начала пандемии в регионе заболело 449 человек. Больше всего инфицированных в Мегионе. Здесь диагноз подтвержден еще у 16 горожан.

Из всех ранее зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе состояние 10 пациентов тяжелое, двое подключены к аппаратам ИВЛ. 4 человека умерли от коронавируса. После перенесенной инфекции выздоровели 138 человек.

«Индекс самоизоляции» в Югре 2,9 балла из 5. Губернатор Югры Наталья Комарова подвергла критике беспечность земляков, не соблюдающих правила самоизоляции и карантина. Глава региона опубликовала обращение к жителям региона в своем аккаунте в Instagtam, рассказав, как происходит заражение в регионе.

Она напомнила слова президента РФ Путина, который отметил, что чем строже все граждане России будут сейчас следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт.