2020-05-03T19:31:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 4 мая 2020: жители региона не соблюдают самоизоляцию

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 4 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус в Югре, последние новости на 4 мая 2020 Фото: pixabay.comКоронавирус в Югре, последние новости на 4 мая 2020 Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 4 мая 2020 года. За сутки зафиксировано 35 новых случаев в 8 муниципальных образованиях. В результате с начала пандемии в регионе заболело 449 человек. Больше всего инфицированных в Мегионе. Здесь диагноз подтвержден еще у 16 горожан.

Из всех ранее зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе состояние 10 пациентов тяжелое, двое подключены к аппаратам ИВЛ. 4 человека умерли от коронавируса. После перенесенной инфекции выздоровели 138 человек.

«Индекс самоизоляции» в Югре 2,9 балла из 5. Губернатор Югры Наталья Комарова подвергла критике беспечность земляков, не соблюдающих правила самоизоляции и карантина. Глава региона опубликовала обращение к жителям региона в своем аккаунте в Instagtam, рассказав, как происходит заражение в регионе.

Она напомнила слова президента РФ Путина, который отметил, что чем строже все граждане России будут сейчас следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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