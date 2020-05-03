Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 3 мая апреля 2020 года составило 449 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 мая 2020 года составило 449 человек, за сутки зафиксирован 35 новых случаев. в 8 муниципальных образованиях. Об этом сообщает оперативный штаб Югры со ссылкой на Роспотребнадзор РФ.

Больше всего больных зарегистрировано в Мегионе. Здесь диагноз подтвержден у 16 горожан. В Ханты-Мансийском районе – 5 заболевших, в Нягани – 4, в Сургуте и Нефтеюганске по трое, в Сургутском районе – 2 случая заболевания , в Нижневартовске и Нижневартовском районе - по одному. В основном новые случаи заболевания зарегистрированы среди детей и работающих югорчан: дети – 12, 30-49 лет - 11, 18-29 лет – 6, 50-64 года – 4, старше 65 лет - 2 случая.

Фото: оперативный штаб Югры

Из ранее установленных очагов – 27 случаев, завозной -1, контакт устанавливается в 7 случаях. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 8 случаев, с симптомами ОРВИ - 7 случаев, в бессимптомной форме заболевания – 20.

Из всех ранее зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе состояние 10 пациентов тяжелое, двое подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным депздрава Югры, 4 человека умерли от коронавируса. После перенесенной инфекции выздоровели 138 человек.