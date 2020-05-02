Коронавирус в Югре, последние новости на 3 мая 2020: еще один пациент скончался и сроки возобновления военного призыва

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 3 мая 2020 года.

1. В Сургутской окружной больнице умер четвертый пациент с коронавирусом, 74-летний мужчина. У него было множество хронических заболеваний:

- Врачи сделали все возможное для спасения жизни. Несмотря на лечение в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами, болезнь завершилась смертью, - пояснили в пресс-службе депздрава ХМАО.

2. Часть медработников ХМАО получат дополнительные выплаты. Речь идет о врачах, непосредственно борющихся с коронавирусом.

3. Призыв югорчан на военную службу возобновят 12 мая. В воинских подразделениях ввели «беспрецедентные меры безопасности».

4. Часть медиков ХМАО перешла на круглосуточный режим работы. Некоторых специалистов разрешено при этом заселить в гостиницы.

5. Большинство новых случаев коронавируса зафиксированы в Сургутском районе.

6. Еще трое югорчан излечились от коронавируса. Общее число выздоровевших в регионе - 115 человек.

Итак, всего на 3 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 414 случаев коронавирусной инфекции.

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