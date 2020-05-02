Четвертый пациент с коронавирусом умер в ХМАО

В Сургутской окружной больнице умер 74-летний пациент с коровирусом. У мужчины было множество хронических заболеваний.

- Медики сделали все возможное для спасения его жизни. Несмотря на лечение в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами, болезнь завершилась смертью, - пояснили в пресс-службе депздрава ХМАО.

Югорчан просят соблюдать все необходимые меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции:

- Коронавирусная инфекция может быть опасна для граждан любого возраста. При первых признаках заболевания необходимо обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88, - напомнили врачи.

Напомним, ранее в Югре были зафиксированы три смерти от коронавируса, а 134 человека выздоровели.