2020-05-02T17:11:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Четвертый пациент с коронавирусом умер в ХМАО

Хронические болезни помешали медикам вылечить мужчину
Руслан Савинов
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Четвертый пациент с коронавирусом умер в ХМАОЧетвертый пациент с коронавирусом умер в ХМАОФото: pixabay.com
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В Сургутской окружной больнице умер 74-летний пациент с коровирусом. У мужчины было множество хронических заболеваний.

- Медики сделали все возможное для спасения его жизни. Несмотря на лечение в постоянном консультационном режиме с федеральными центрами, болезнь завершилась смертью, - пояснили в пресс-службе депздрава ХМАО.

Югорчан просят соблюдать все необходимые меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции:

- Коронавирусная инфекция может быть опасна для граждан любого возраста. При первых признаках заболевания необходимо обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88, - напомнили врачи.

Напомним, ранее в Югре были зафиксированы три смерти от коронавируса, а 134 человека выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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