Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 2 мая апреля 2020 года 414 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 мая 2020 года: 414 человек, за сутки зафиксирован 9 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9 623 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 1 793 человека.

- Всего в стране зарегистрировано 124 054 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксирована 57 смерть по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончалось 1 222 человека.

Таким образом, к настоящему моменту в ХМАО ситуация такова: 414 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.