Коронавирус в Югре, последние новости на 27 апреля 2020: вторая смерть от коронавируса в ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе прибавилось 41 случай заболевания в пяти муниципальных образованиях региона. С начала пандемии коронавируса в Югре зафиксировано 274 случая заражения COVID-19.

1. С эпидемиологической ситуацией ознакомила югорчан замруководителя регионального Роспотребнадзора Инна Кудрявцева. Она подчеркнула, что среди заболевших один несовершеннолетний, семь рабочих, десять служащих. Новых очагов нет.

2. 26 апреля в Нефтеюганской окружной клинической больнице умер пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. 55-летний мужчина работал вахтовым методом на Приобском месторождении.

– Несмотря на все усилия врачей, прилагаемые меры фармацевтического и аппаратного характера, к сожалению, результат негативный. Вирусная инфекция очень тяжелая, диктует свои условия. Сегодня под ИВЛ у нас остаются четыре пациента, 11 – тяжелые, – сообщил на брифинге начальник управления организации медицинской помощи депздрава Югры Максим Малхасьян.

3. Глава региона Наталья Комарова пояснила вопросы образования в режиме полной готовности. В частности, она сообщила, что государственная итоговая аттестация для девятых классов в 2020 году пройдет только русскому и математике.

Дополним, накануне стало известно, что главы регионов УрФО подписали соглашение о взаимопомощи в борьбе с коронавирусом.