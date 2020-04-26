2020-04-26T22:47:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 27 апреля 2020: вторая смерть от коронавируса в ХМАО

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 27 апреля 2020 года
Ирина Ромашкина
Поделиться:
С начала пандемии коронавируса в Югре зафиксировано 274 случая заражения COVID-19. Фото: pixabay.comС начала пандемии коронавируса в Югре зафиксировано 274 случая заражения COVID-19. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе прибавилось 41 случай заболевания в пяти муниципальных образованиях региона. С начала пандемии коронавируса в Югре зафиксировано 274 случая заражения COVID-19.

1. С эпидемиологической ситуацией ознакомила югорчан замруководителя регионального Роспотребнадзора Инна Кудрявцева. Она подчеркнула, что среди заболевших один несовершеннолетний, семь рабочих, десять служащих. Новых очагов нет.

2. 26 апреля в Нефтеюганской окружной клинической больнице умер пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. 55-летний мужчина работал вахтовым методом на Приобском месторождении.

– Несмотря на все усилия врачей, прилагаемые меры фармацевтического и аппаратного характера, к сожалению, результат негативный. Вирусная инфекция очень тяжелая, диктует свои условия. Сегодня под ИВЛ у нас остаются четыре пациента, 11 – тяжелые, – сообщил на брифинге начальник управления организации медицинской помощи депздрава Югры Максим Малхасьян.

3. Глава региона Наталья Комарова пояснила вопросы образования в режиме полной готовности. В частности, она сообщила, что государственная итоговая аттестация для девятых классов в 2020 году пройдет только русскому и математике.

Дополним, накануне стало известно, что главы регионов УрФО подписали соглашение о взаимопомощи в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В России один из самых низких показателей смертности от коронавируса
Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" в специальном марафоне «Спасибо врачам», почему России удается не допускать повторения американского и итальянского сценария
Новости 24
Глава Югры Наталья Комарова: «Дистанционное обучение школьников – вынужденная мера»
В лесах ХМАО объявили пожароопасный сезон
Нижневартовск и Ханты-Мансийск обработают против клещей
Трое из новых заболевших коронавирусом в Югре – дети
Призывники в ХМАО пройдут поголовное тестирование на коронавирус
Нужно ли таксистам -частникам Югры спецразрешение в период пандемии коронавируса?
Погода в Югре 25 апреля: местами небольшой дождь и мокрый снег
Оперативный штаб по коронавирусу в ХМАО принял ряд важных решений
За рубежом находятся до сих пор 390 югорчан
Югорские МФЦ расширили перечень услуг
Волонтеры из Югорска печатают на 3Д - принтере защитные щитки врачам
Молодые семьи Ханты-Мансийска покажут, что они «молоды и счастливы»
Солнечный парк появится в Сургутском районе
Югорский росгвардеец поделился комплексом упражнений для тренировки дома
Власти Югры дополнили список мер по поддержке предпринимателей
Югорчанам напомнили, что балкон – не место для пикника с шашлыками
Губернатор ХМАО дала пояснения югорчанам по поводу режима работы
На двух югорских трассах проводится тотальная проверка водителей на трезвость
Жительница Урая обманула центр занятости: ей грозит тюремный срок
Половодье в Югре может затронуть 47 населенных пунктов
Глава Мегиона ответил на вопросы горожан
Югорчане перевели аферистам за сутки полтора миллиона рублей
В летних лагерях Сургутского района дети займутся изучением английского
Студент в Сургуте испортил себе жизнь кражей дорогого велосипеда
Губернатор ХМАО оценила возможности горячей линии по вопросам противодействия коронавирусу
ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога
Югорчанин получал пенсию за покойного крестного в Сургутском районе
Более полумиллиарда рублей направит Минфин РФ бюджету ХМАО для противостояния коронавирусу
За невыплату зарплаты директора компании дисквалифицировали на год в Кондинском районе