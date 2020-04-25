2020-04-25T19:09:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 26 апреля 2020: как призывников защитят от инфекции, а также рост количества заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 26 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 26 апреля 2020Коронавирус в Югре, последние новости на 26 апреля 2020Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Югре на 26 апреля 2020 года.

1. Нужно ли таксистам - частникам Югры спецразрешение в период пандемии коронавируса? Мы нашли ответ на этот вопрос. Подробности смотрите в нашем материале.

2. Призывники в Югре пройдут тестирование на коронавирус, а сборные пункты снабдят средствами индивидуальной защиты. Кроме того, определен детальный порядок тестирования призывников и представителей воинских частей на коронавирусную инфекцию.

3. Трое из новых заболевших коронавирусом в Югре – дети. К счастью, новых массовых очагов инфекции не зафиксировано. Всего за последние сутки в регионе зафиксировано 16 новых случаев, их география следующая:

- Три - в Ханты-Мансийском районе, один - в Ханты-Мансийске, четыре - в Сургуте, два - в Мегионе, шесть - в Нягани., - рассказала замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Итак, всего на 26 апреля 2020 года в Югре зарегистрировано 233 случая коронавирусной инфекции, 53 человека выздоровели, одна пациентка умерла, 4028 жителей региона подлежат наблюдению, а 12900 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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