Юный сургутянин исполнил песню Челентано в программе Максима Галкина

Юный житель Сургута Витя Скоробродов принял участие в телепрограмме Максима Галкина «Лучше всех», которая транслировалась на Первом канале.

В беседе Максиму Галкину мальчик пояснил, что очень любит петь и занимается музыкой с трех лет. Также девятилетний Витя рассказал ведущему о подруге, с которой поет дуэтом на праздниках, а также о любви к классической музыке:

- Я вообще начал петь из-за одной девочки. Мы с ней даже в дуэте пели. Она тоже певица и тоже вредная, - размышляет смышленый не по годам юный талант.

Добавим, что посмотреть музыкальный номер и полное интервью, где сургутянин исполнил песню Челентано на итальянском, можно по ссылке на ютуб-канале.