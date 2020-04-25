2020-04-25T18:41:04+03:00
Общество

Юный сургутянин исполнил песню Челентано в программе Максима Галкина

Девятилетний Витя покорил телезрителей
Руслан Савинов
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Юный сургутянин исполнил песню Челентано в программе Максима Галкина. Скриншот передачи.Юный сургутянин исполнил песню Челентано в программе Максима Галкина. Скриншот передачи.
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Юный житель Сургута Витя Скоробродов принял участие в телепрограмме Максима Галкина «Лучше всех», которая транслировалась на Первом канале.

В беседе Максиму Галкину мальчик пояснил, что очень любит петь и занимается музыкой с трех лет. Также девятилетний Витя рассказал ведущему о подруге, с которой поет дуэтом на праздниках, а также о любви к классической музыке:

- Я вообще начал петь из-за одной девочки. Мы с ней даже в дуэте пели. Она тоже певица и тоже вредная, - размышляет смышленый не по годам юный талант.

Добавим, что посмотреть музыкальный номер и полное интервью, где сургутянин исполнил песню Челентано на итальянском, можно по ссылке на ютуб-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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