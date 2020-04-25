Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 25 апреля 2020 года составило 233 человека
Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 апреля 2020 года: 233 человека, за сутки зафиксировано 16 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
В целом за последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса:
- Из них почти половина не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 смертей. За сутки в РФ полностью выздоровели 682 человека, - отметили в Роспотребнадзоре РФ.
Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 233 случая заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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