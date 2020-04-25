2020-04-25T09:49:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще семь югорчан выздоровели после заражения коронавирусом

Общее число поборовших вирус превысило полсотни
Руслан Савинов
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Еще семь югорчан выздоровели после заражения коронавирусомЕще семь югорчан выздоровели после заражения коронавирусомФото: pixabay.com
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В ХМАО выписаны в связи с выздоровлением после заражения COVID - 19 еще семь человек. Такие данные предоставил оперативный региональный штаб по противодействию распространения инфекции.

- Из 217 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в регионе состояние десяти пациентов тяжелое, четыре подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 155 пациентов - в состоянии средней и легкой степени тяжести, - пояснили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Таким, образом, к настоящему моменту всего выздоровели 51 пациент. Одна пациентка, женщина возрастом 70 лет ранее скончалась от остановки сердца, несмотря на все усилия медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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