Коронавирус в Югре, последние новости на 13 апреля 2020: Пасха дома и тестирование электронных пропусков

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 13 апреля 2020 года. Губернатор Югры Наталья Комарова в прямом эфире в своем аккаунте в «Инстаграме» ответила на все вопросы жителей региона, а также поздравила с наступающей Пасхой.

2. Стало известно чуть больше подробностей об электронных пропусках. Уже завершается разработка программы, которая обеспечит контроль выполнения каждым жителем режима самоизоляции. С понедельника, 13 апреля, начнется тестирование с участием граждан из группы риска или вернулись в регион из-за границы.

3. Власти региона приняли решение о продлении 16 видов мер поддержки, в том числе ежемесячных выплат при рождении третьего и следующих детей, а также ежемесячных пособий на ребенка в малоимущей семье. Хорошая новость: эти пособия уже продлены автоматически:

- Все виды выплат, зависящие от доходов семьи, в ближайшие полгода продлятся автоматически, - уточнили в правительстве ХМАО.

4. Кроме того, югорчанам пояснили порядок медосмотров и получения больничных листов в период пандемии коронавируса. Предусмотрены небольшие изменения в стандартном порядке.

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