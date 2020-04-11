Коронавирус в Югре, последние новости на 12 апреля 2020: вербы для пожилых на самоизоляции и контроль цен в регионе
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 12 апреля 2020 года. На этот раз только хорошие вести.
1. Итак, салоны красоты и парикмахерские возобновили работу в ХМАО по предварительной записи. Напомним, что предприниматели должны неукоснительно соблюдать меры безопасности, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
2. По-прежнему ведется мониторинг цен по 52 группам товаров первой необходимости. Сейчас наблюдается незначительный рост на уровне 1-2 процентов: все необоснованные случаи накрутки цен направляются для расследования в ФАС. Кроме того, в регионе контролируют цены на автозаправках.
Отметим, что имбирь и лимон не входят в указанный перечень товаров первой необходимости. И также напомним, что сильно прибавивший в цене корень имбиря не является доказанным средством профилактики или уж тем более лечения инфекции.
3. О самом приятном. В ХМАО более трех тысяч пожилых на самоизоляции, получили букетики верб. Повод для этого: вербное воскресенье, которое будет уже завтра, 12 апреля.
Новая система позволит выявлять югорчан, нарушающих режим самоизоляции
«Цифровой пропуск» будет отслеживать законность появления людей на улицах (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»