Коронавирус в Югре, последние новости на 12 апреля 2020: вербы для пожилых на самоизоляции и контроль цен в регионе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 12 апреля 2020 года. На этот раз только хорошие вести.

1. Итак, салоны красоты и парикмахерские возобновили работу в ХМАО по предварительной записи. Напомним, что предприниматели должны неукоснительно соблюдать меры безопасности, связанные с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

2. По-прежнему ведется мониторинг цен по 52 группам товаров первой необходимости. Сейчас наблюдается незначительный рост на уровне 1-2 процентов: все необоснованные случаи накрутки цен направляются для расследования в ФАС. Кроме того, в регионе контролируют цены на автозаправках.

Отметим, что имбирь и лимон не входят в указанный перечень товаров первой необходимости. И также напомним, что сильно прибавивший в цене корень имбиря не является доказанным средством профилактики или уж тем более лечения инфекции.

3. О самом приятном. В ХМАО более трех тысяч пожилых на самоизоляции, получили букетики верб. Повод для этого: вербное воскресенье, которое будет уже завтра, 12 апреля.

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