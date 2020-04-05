2020-04-05T11:27:08+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 5 апреля для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 5 апреля для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 5 апреля для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Время на самоизоляции в ХМАО можно провести с пользой и удовольствием: новые знания и интересные занятия можно подыскать в нашем дайджесте онлайн культурной программы в регионе.

Не упустите возможность побывать на различных выставках, узнать секреты театра кукол, и поучаствовать в викторинах.

1) «Централизованная библиотечная система» Югорска. Что: Онлайн-чтения «Читаем вечерами». Когда: 05.04.20 в 18.00. Где.

2) «Центр народных художественных промыслов и ремесел» Ханты-Мансийска Что: Онлайн-выставки «О чем молчит Марьина гора?», «Небесный всадник», «Мастер и традиция», «Нить. Символ. Человек». Когда: в течение дня. Где.

3) «Государственный художественный музей» Ханты-Мансийска. Что: Виртуальная 3D экскурсия по музею. Когда: в течение дня. Где.

4) «Дом-музей народного художника Игошева», Ханты-Мансийск. Что: Видео-экскурсия по экспозиции произведений художника В.А. Игошева. Когда: в течение дня. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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