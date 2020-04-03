Коронавирус в Югре, последние новости на 4 апреля 2020: аферисты стали чаще обманывать югорчан на самоизоляции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 4 апреля 2020 года. На этот раз обошлось без любителей неуместных шуток, однако в регионе выросло количество мошенничеств, жертвами которых стали некоторые скучающие жители региона.

1. Так, два югорчанина заскучали на самоизоляции и нарвались на интернет-аферисток. Девушки предложили вахтовикам на самоизоляции вместе провести время за денежное вознаграждение. После перевода оплаты интернет-общение прервалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

2. Тем временем в аэропорту и на ж/д вокзале Нижневартовска усилили меры безопасности против коронавируса. Теперь измерение температуры коснется абсолютно всех пассажиров.

3. Вахтовые поселки ХМАО ждет проверка:

- Принимая необходимые меры всем миром, мы защищаем и сами себя, - пояснила губернатор региона Наталья Комарова. По всей видимости поводом для проверки стала ситуация на Приобском месторождении.

4. И последняя новость: Окружная больница Сургута начала работать в режиме повышенной готовности. Медучреждение обеспечено абсолютно всем необходимым, чтобы противостоять коронавирусу.

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