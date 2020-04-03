Доставка еды в Сургуте в период карантина: где заказать еду в Югре во время самоизоляции

Карантин – не повод отказывать себе в любимых продуктах и экзотических блюдах. «Комсомольская правда-Югра» составила небольшой обзор заведений Сургута, которые доставят еду прямо к порогу. Рассказываем, где можно заказать доставку еды в Сургуте во время карантина и самоизоляции.

Царица фастфудаФото: pixabay.com

Царица фастфуда

Для тех, кто соскучился по популярному уличному блюду, «Армянская шаурма» в Сургуте оперативно доставит заказ. По словам представителей заведения, спрос на шаурму не изменился на время режима самоизоляции в городе. Круглосуточный телефон службы доставки еды в Сургуте: +7 (3462) 90 16 96.

Дары моряФото: pixabay.com

Дары моря

Икра, гребешки, устрицы, креветки, крабы, осьминоги, кальмары и список можно продолжать далее. В службе доставки морепродуктов «Твой краб» пояснили, что все необходимые меры предосторожности профилактики распространения коронавируса соблюдаются неукоснительно:

- Курьеры в масках и защитных перчатках, проводится обработка антисептиком. Предпочтение отдается бесконтактной оплате. Заказ прямо к порогу, своих клиентов даже не видим, - рассказали в лавке.

Круглосуточный телефон службы доставки еды в Сургуте: +7 (3462) 96 45 96.

Восточные сказки

Кафе восточной кухни «Best Кебаб» порадует клиентов вкусным шашлыком и прочими яствами. Всё это добро тоже можно заказать прямо на дом, с пылу с жару. Круглосуточный телефон службы доставки еды в Сургуте: +7 (3462) 935 000.

Вечная классика

Наконец, для ценителей русской и европейской кухни есть доставка еды «Седьмое небо». Любимые блюда и деликатесы можно заказать на дом. Круглосуточный телефон для доставки еды на дом в Сургуте: +7 909 032 90 90.

Добавим, что блюда из ресторанов можно также заказать через приложения «Яндекс.Еду» или Delivery Club. В онлайн-режиме можно отслеживать статус и маршрут курьера.