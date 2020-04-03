Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 апреля 2020 года увеличилось на восемь человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 3 апреля 2020 года увеличилось сразу на восемь человек. Количество заражённых новой инфекций составляет 16 человек

За последние сутки в стране зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах России. Всего в стране зарегистрировано 4149 заболевших в 78 регионах, в то же время число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека.

Так, за сутки выздоровело 46 человек: Москва - 28, Самарская область - 5, Татарстан - 4, Башкортостан - 4, Пермский край - 2, ХМАО - 2, Ульяновская область -1.

Количество случаев коронавируса. Сводка оперативного штаба РФ.

Вскоре станут известны подробности заражения восьми югорчан. Мы следим за развитием ситуации.

Добавим, что накануне, 2 марта, появилась информация о случае безответственного отношения к режиму самоизоляции одним из вахтовиков на Приобском месторождении. Мужчина посещал ранее зарубежную страну, но вышел на работу.