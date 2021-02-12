В Югре полицейские в тридцатиградусный мороз спасли скулящего под капотом щенка Счастливчика

Фото: МВД.РФ

Чудесная история спасения щенка произошла в небольшом городке Пыть-Яхе, что в ХМАО-Югре. А дело было так: сотрудники ГИБДД дежурили на улице Солнечной. Остановив для проверки документов очередной автомобиль, они услышали под капотом странные звуки.

Фото: МВД.РФ

По просьбе полицейских водитель открыл капот, под которым сидел и скулил замерший щенок. Малыш решил согреться в тридцатиградусный мороз и забрался в машину с работающим двигателем. Увидев, что его "засекли" полицейские, песик не на шутку испугался. Гибддэшники аккуратно вытащили его из-под капота, посмотрели, есть ли у него травмы, и перенесли в салон служебного автомобиля.

Фото: МВД.РФ

Когда смена полицейских закончилась, один из них забрал спасенного кроху домой, чтобы помыть, накормить и отогреть. Спаситель назвал малыша Счастливчиком, что не мудрено: щенку действительно повезло!

Позже в сети он опубликовал объявление, в котором рассказал судьбу песика. На него откликнулась местная жительница, которая и забрала щеночка к себе.

Югорчане, прознавшие о добром деле сотрудников ГИБДД, поблагодарили полицейских за спасение Счастливчика:

- Повезло малышу! Очень повезло! Часто животные травмируются в таких случаях. Слава Богу, что все так сложилась, - написала Ольга Федулова.

Другие пользователи интернета придумают разные смешные клички для щенка, которыми можно было его назвать. Одно из них - Движок.

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