Прошедший 2020 год стал испытанием для каждой семьи в мире, изменен привычный уклад жизни, отметила в своем новогоднем обращении к землякам губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Она поздравила жителей региона сегодня, 31 декабря.– Нас проверили на прочность, на верность нашим принципам, целям. Неизменной остается наша сплоченность, вера в друзей, родных, близких, стремление добиться результатов. Говорю «спасибо» нашим медикам, волонтерам, предпринимателям, работающим по принципу: «Югра своих не бросает, стоит за каждого земляка». Особая благодарность тем, кто нас оберегает, обеспечивает общественный порядок, добывает нефть, газ, строит дороги, жилье, детские сады, школы, – начала свою речь со слов благодарности Наталья Владимировна.Она также напомнила, что 2020 год был Годом памяти и славы, годом 90-летия образования Югры. В уходящем году югорские нефтяники добыли 12-миллиардную тонну нефти, ввели в эксплуатацию семь новых месторождений. А 2021 год объявлен Годом знаний в Югре, напомнила глава региона.– Встречая Новый год, мы всем сердцем хотим, чтобы наши семьи обходили стороной невзгоды и потрясения, чтобы наши родные и близкие как можно чаще собирались вместе, за одним столом, как в эти праздничные дни, – пожелала Наталья Комарова. – Пусть в Новом году в каждой югорской семье все будет хорошо. С Новым годом, Югра!«Комсомольская правда» - Югра» присоединяется к поздравлению губернатора. Желаем нашим читателям крепкого сибирского здоровья, боевого духа и душевного тепла! Пусть все желания сбываются!