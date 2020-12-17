«Хотел проверить зажигалку»: в Ханты-Мансийске десятилетний школьник сжег новогоднюю елку в центре города

В Ханты-Мансийске десятилетний школьник сжег елку, которую установили к Новому году. Фото: скриншот с видео

Десятилетний школьник из Ханты-Мансийска сжег новогоднюю елку, которую установили напротив дома быта «Аксамит» по улице Карла Маркса. Видеозапись с места происшествия опубликовали в городском паблике «Ханты-Мансийск / Онлайн», который принадлежит городской администрации. Известно, что запись сделали камеры видеонаблюдения, установленные в соседнем торговом центре.

На кадрах видно, как паренек подносит к елке огонь, после чего со спокойной совестью уходит. И это несмотря на то, что вокруг гуляют люди (ЧП произошло около полудня). Через несколько мгновений елка, охваченная огнем, вспыхивает и сгорает дотла.

Поиски мальчишки увенчались успехом – полиция его тут же нашла. Как рассказал полицейским сам ребенок, поджигать елку он не планировал. По дороге из школы он просто нашел зажигалку и решил проверить, как она работает.

- О последствиях школьник не подумал. С ребенком и его родителями полицейские провели профилактическую беседу, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

После этого случая в администрации Ханты-Мансийска напомнили, что необходимо «быть ответственными и бережно относиться к инфраструктуре родного города.

- Только совместными усилиями мы сохраним красоту и праздничное убранство улиц и подарим горожанам волшебное настроение грядущего праздника. Если на ваших глазах совершается правонарушение, не оставайтесь безразличными — остановите вандалов! Родители, проведите воспитательную работу с детьми, акцентировав внимание на важности бережного отношения к имуществу, - подчеркнули в администрации.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в Тюмени 23-летний горожанин решил выломать дверь салона красоты и похитить елку. Молодой человек уже отвечает за свой поступок в отделе полиции.