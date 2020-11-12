Владимир Якушев: мы объединим усилия с властями Югры по поводу строительства второго моста через Обь в Сургуте Фото: Татьяна Коркина

Власти УФО объединят усилия с властями Югры о решении решении вопроса со строительством второго моста через Обь в районе Сургута. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил новый полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев на пресс-конференции с журналистами.

По его словам, строительство моста – «принципиально важная история».

- Я знаю, сколько времени и сил Наталья Владимировна Комарова, губернатор Югры, уделяет этому внимание, - заметил Владимир Якушев. – Я думаю, здесь мы объединим наши усилия. Плохо, что сейчас пандемия коронавируса уменьшила возможность региональных бюджетов, но будем максимально отрабатывать вопрос на федеральной площадке.

Владимир Якушев отметил, что решение транспортной доступности северных территорий – в приоритете его работы. Учитывая, что субъект РФ, дающий более 30% вклада внутренней продукции страны, заслуживает «иметь трассу в четыре полосы».

Полпред подчеркнул, что на состояние трасс влияет перевозка тяжёлых грузов, которые перевозят нефтяники. Даже после ремонта дорога быстро приходит в ненормативное состояние.

- Что касается лета, отпускники должны комфортно, на собственных авто, перемещаться на большую землю, - подчеркнул Владимир Якушев.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», Владимира Якушева назначили полномочным представителем президента УФО 9 ноября. Сегодня, 12 ноября, он дал онлайн-пресс-конференцию на новом посту и обозначил основные направления работы.