Коронавирус у губернатора Югры Натальи Комаровой: что известно о состоянии главы региона

Губернатор Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ещё один губернатор «тюменской матрёшки» заразился коронавирусом. На этот раз инфекцию подхватила глава Югры Наталья Комарова, об этом она сообщила на своей страничке в Инстаграм. Коронавирус у губернатора Югры Натальи Комаровой подтвердился сегодня, 8 октября.

- У меня ПЦР+, чувствую себя нормально. Перехожу на удаленку. Работаем в онлайне. Пожалуйста, берегите себя, близких и окружающих! – написала она в соцсети.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что коронавирусом заразился глава Ямала Дмитрий Артюхов. После этого он перешёл работать на удалёнку, но спустя две недели тесты показали отрицательный результат.

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