Коронавирус в Югре, последние новости на 3 сентября 2020 года: количество заболевших приближается к 20 тысячам

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За прошедшие сутки ещё два пациента скончались от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 169 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 68 заболевших. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 744. По месту инфицирования: установленные контакты - 56, уточняется - 12.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 23, с симптомами ОРВИ - 41, в бессимптомной форме заболевания - 4.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 18 и Нижневартовск - 13.

Далее идут: Покачи; Ханты-Мансийск и Советский район - 5.

Замыкают список: Сургутский район - 2; Когалым, Нефтеюганск, Мегион, Нефтеюганский и Нижневартовский районы - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 110 югорчан излечилось от коронавируса, с начала пандемии - 18 601.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 952 человека с COVID-19, из них - 1 196 случаев без каких-либо проявлений, с начала периода - 1 005 000. Выздоровевших - 5 464, за весь период - 821 169. Умерших - 115, с начала пандемии - 17 414.