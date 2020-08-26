Коронавирус в Югре, последние новости на 27 августа 2020 года: количество выздоровевших человек приближается к 18 тысячам

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Число жертв от COVID-19 увеличилось до 161 человека.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 64 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 285 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 63, уточняется - 1.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 10, с симптомами ОРВИ - 47, в бессимптомной форме заболевания - 7.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 23; Ханты-Мансийск - 15 и Урай - 9.

Далее идут: Сургутский район и Нягань - 3; Радужный, Нижневартовск и Советский район - 2; Когалым, Нефтеюганск, Покачи, Нефтеюганский и Белоярский районы - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 139 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 17 888.

В России выявлено 4 676 заболевших, из них 1 252 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 970 865 в 85 регионах.

Кроме того, за этот период зафиксировано 115 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 16 683 человека.