Ещё 84 жителя Югры заразились коронавирусом

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Четверг ознаменовался для югорчан не самой лучшей новости - ещё один пациент скончался от COVID-19, таким образом, общее число погибших составило 154 человека.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 84 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 18 831 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 71, уточняется - 13.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 26, с симптомами ОРВИ - 39, в бессимптомной форме заболевания - 19.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 24; Сургут - 19 и Урай - 10.

Далее идут: Нефтеюганск и Нефтеюганский район - 5.

Замыкают список: Покачи, Нягань и Советский район - 4; Когалым, Ханты-Мансийск и Нижневартовский район - 2; Сургутский, Ханты-Мансийский и Октябрьский районы - 1.

Из хороших новостей: за сутки 174 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 16 989.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 785 человек с COVID-19, с начала периода - 942 106. Выздоровевших - 6 090, за весь период - 755 513. Умерших - 110, с начала периода - 16 099.