Коронавирус в Югре, последние новости на 20 августа 2020 года: количество смертей от COVID-19 превысило 150 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре

Жители Югры продолжают болеть коронавирусом. Число жертв от COVID-19 увеличилось до 153 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 83 заражения коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 18 747 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 71, уточняется - 12.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 24, с симптомами ОРВИ - 49, в бессимптомной форме заболевания - 10.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 20; Нижневартовск - 19 и Нефтеюганск - 9.

Далее идут: Радужный - 9; Ханты-Мансийск и Советский - 5; Нягань - 4.

Замыкают список: Октябрьский район - 3; Покачи, Когалым и Сургутский район - 2; Пыть-Ях, Кондинский и Ханты-Мансийский районы - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 152 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 16 815.

В России выявлено 4 828 заболевших, из них 1 230 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 937 321.

Также за этот период зафиксировано 117 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 15 989 человек.