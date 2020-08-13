Еще 108 жителей Югры заразились коронавирусом, два пациента скончались

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В регионе продолжается пандемия коронавируса. Четверг ознаменовался для югорчан нерадостной новостью - скончались ещё два пациента с COVID-19, общее число погибших - 145 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 108 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 18 219 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 96, уточняется - 12.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 31, с симптомами ОРВИ - 64, в бессимптомной форме заболевания - 13.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 30; Сургут - 22; Ханты-Мансийск,Нягань и Радужный - 7.

Далее идут: Нефтеюганский и Кондинский районы - 5; Покачи и Советский район - 4.

Замыкают список: Лангепас, Нефтеюганск и Сургутский район - 3, Когалым и Мегион – 2; Югорск, Белоярский, Нижневартовский и Октябрьский районы - 1.

Из хороших новостей: за сутки 65 югорчан излечились от коронавируса, с начала пандемии - 15 649.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 057 человек с COVID-19, с начала периода - 907 758. Выздоровевших - 6 098, за весь период - 716 396. Умерших - 124, с начала периода - 15 384.