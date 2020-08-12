Коронавирус в Югре, последние новости на 13 августа 2020 года: обучение в школах будет происходить в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями

Последние новости о коронавирусе в Югре

В регионе продолжается пандемия коронавируса. Середина недели ознаменовалась для югорчан нерадостной новостью - скончались ещё два пациента с COVID-19, общее число погибших - 143 человека.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 117 новых случаев COVID-19. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 18 111 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 104, уточняется - 13.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 34, с симптомами ОРВИ - 76, в бессимптомной форме заболевания - 7.

Лидерами по заболеваемости стали: Нижневартовск - 30; Сургут - 23 и Радужный - 12.

Далее идут: Ханты-Мансийск - 9; Нефтеюганск и Советский район - 7; Покачи - 6; Урай - 5.

Замыкают список: Мегион, Нягань и Сургутский район - 3; Когалым, Пыть-Ях и Октябрьский район - 2; Лангепас, Югорск и Ханты-Мансийский район - 1.

Фото: оперштаб Югры

Из хороших новостей: за сутки 100 югорчанин излечились от коронавируса, с начала пандемии - 15 584.

Также югорские школьники сядут за парты 1 сентября. Наталья Комарова подтвердила факт очного образования в регионе.

В России выявлено 5 102 заболевших, из них 1 404 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 902 701.

Также за этот период зафиксировано 129 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 15 260 человек.