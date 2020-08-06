В Югре ещё 160 человек заразились коронавирусом, один пациент скончался

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. За последние сутки скончался ещё один югорчанин. С начала неделя количество погибших составило 6 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Всего за последние сутки зарегистрировано 160 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 349 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 120, уточняется - 40.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 22, с симптомами ОРВИ - 118, в бессимптомной форме заболевания - 20.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Лидерами по приросту стали: Сургут - 37; Ханты-Мансийск - 34 и Нижневартовск - 25.

Далее идут: Радужный - 15 и Когалым - 6.

Замыкают список: Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы, а также Лангепас, Покачи, Нягань и Нефтеюганск - 5; Мегион, Белоярский и Сургутский районы - 3; Октябрьский и Советский районы - 2.

За сутки 340 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 14 392 человека.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В России на сегодняшний день зарегистрировано 5 267 человек с коронавирусной инфекцией, с начала периода - 871 894. Выздоровевших - 7 331, за весь период - 676 357. Умерших - 116, с начала периода - 14 606.