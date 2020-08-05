Коронавирус в Югре, последние новости на 6 августа 2020 года: больницы и поликлиники Югры возвращаются к прежнему режиму работы

Последние новости о коронавирусе в Югре

Жители региона продолжают болеть коронавирусом. На сегодняшний день в регионе скончались ещё 2 человека, а с начала недели - 5. Всего за период пандемии число погибших составило 135 человек.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в Югре зарегистрировано 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 17 189 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 143, уточняется - 26.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 32, с симптомами ОРВИ - 111, в бессимптомной форме заболевания - 26.

Лидерами по приросту стали: Сургут - 45; Ханты-Мансийск - 27 и Нижневартовск - 26.

Далее идут: Радужный - 19; Нефтеюганск - 12; Советский район - 10; Югорск - 6; Когалым - 5 и Мегион - 4.

Замыкают список: Пыть-Ях и Лангепас - 3; Нефтеюганский, Нижневартовский и Сургутский районы - 2; Урай, Нягань и Октябрьский район - 1.

Фото: оперштаб Югры

За сутки 354 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 14 052 человек.

Стоит добавить, что больницы и поликлиники Югры возвращаются к прежнему режиму работы. Это решение связано с послаблением мер, вызванных коронавирусом. Записаться на приёмы можно через регистратуру.

За последние сутки в России выявлено 5 204 заболевших, из них 1 342 без каких-либо проявлений, общее число заразившихся - 866 627.

Также за этот период зафиксировано 139 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 14 490 человек.