Коронавирус в Югре, последние новости на 16 июля 2020: за сутки более 250 югорчан заразились COVID-19
Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 16 июля 2020 года.
Фото: www.yandex.ru/covid19/stat
За последние сутки в регионе зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции.
Всего лабораторно подтвержденных случаев – 13 245. По месту инфицирования: установленные контакты – 193, уточняются – 59. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 55, с симптомами ОРВИ – 176, в бессимптомной форме заболевания – 21.
Из всех лабораторно подтверждённых случаев 44 человека – на ИВЛ, 65 – в реанимации.
Фото: www.yandex.ru/covid19/stat
Лидерами по приросту больных стали: Сургут – 48 человек, Ханты-Мансийск – 38, Нижневартовск – 30, Когалым – 23, Лангепас – 22.
Случаев с летальным исходом зафиксировано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU
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