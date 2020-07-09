2020-07-09T07:26:12+03:00
Общество

Аномальная жара установилась в Югре

Старайтесь находиться в тени
Руслан Савинов
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Аномальная жара установилась в ЮгреАномальная жара установилась в ЮгреФото: pixabay.com
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В Югре 9-11 июля местами ожидается опасное явление: сильная жара с максимальной температурой воздуха +33 ºС и выше. Данные предоставил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортом осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние авто и груза, дорожные и природные условия, в частности, видимость в направлении движения, - напомнили югорские автоинспекторы.

В такую погоду эксперты советуют поддерживать прохладную температуру дома. Старайтесь не находиться на жаре.

- Избегайте интенсивной физической нагрузки. Старайтесь находиться в тени. Не оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях, - дают советы жителям ХМАО спасатели.

Отметим, что нельзя допускать перегрева тела, необходимо пить достаточно жидкости.

Добавим, что в Югре ограничено посещение лесов, разведение костров и пал сухой травы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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