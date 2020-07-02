2020-07-02T22:19:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 3 июля 2020: постепенная стабилизация обстановки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 3 июля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Югре, последние новости на 3 июля 2020: постепенная стабилизация обстановкиКоронавирус в Югре, последние новости на 3 июля 2020: постепенная стабилизация обстановкиФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 3 июля 2020 года.

В Сургуте по данным на 1 июля прирост заболевших COVID-19 за сутки составил 94 пациента. В целом по региону прирост зафиксирован на отметке 266 инфицированных. Медработники региона делают все возможное для стабилизации эпидобстановки в Югре.

Напомним, до 5 июля приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах.

Статистика Яндекса по коронавирусу в Югре

Статистика Яндекса по коронавирусу в Югре

Так, больница Нягани получила уникальный подарок от спонсора – высокотехнологичный аппарат ИВЛ. Медоборудование такого класса в медучреждении прежде не было

К сожалению, пока самая напряженная эпидситуация складывается в Сургуте и Нижневартовске. По словам медработников, обстановку осложняет то, что многие сургутяне не соблюдают требования режима повышенной готовности и самоизоляции.

Статистика по ХМАО от оперштаба Югры

Статистика по ХМАО от оперштаба Югры

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 9485 случаев коронавирусной инфекции, 4762 - выздоровели, 59 человек ранее умерли (из них трое за минувшие сутки), 20454 жителей региона подлежат наблюдению, 35229 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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