У двух ранее умерших пациентов в Югре подтвердился коронавирус

В ХМАО лабораторно подтвержден COVID-19 у двух ранее умерших пациентов. Об этом стало известно от представителей оперштаба региона.

- Женщина – 63 лет из Нижневартовска и мужчина — 37 лет из Когалыма. Течение болезни у обоих пациентов было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней, - уточнили в пресс-службе депздрава Югры.

- Соблюдайте режим самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста. При первых признаках заболевания обратитесь на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88, - напоминают югорчанам врачи.

Добавим, ранее в Югре было зафиксировано 30 смертей. К настоящему моменту 2663 человек выздоровели.