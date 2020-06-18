Шесть пьяных югорчан потерялись на лодке в реке Иртыш

За неделю специалисты госинспекции по маломерным судам дважды искали пропавшие плавстредства с людьми. В обоих случаях поиски завершились благополучно.

Например, 12 июня около 19:00 поступило сообщение, что группа людей, в том числе шестилетний ребенок лет, несмотря на неблагоприятные метеоусловия, выдвинулись на моторной лодке из Ханты-Мансийска в район дач через реку Иртыш.

- До дач они не добрались: судоводитель заблудился, к тому же закончилось топливо. Поисковые работы проводились более 10 часов, в 5 утра 13 июня лодку обнаружили с людьми в районе протоки Старый Иртыш. В лодке находилось 6 человек, спасательные жилеты были у ребенка и одной из женщин, взрослые были с признаками алкогольного опьянения. Людей доставили в Ханты-Мансийск, - сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО.

Отметим, с начала периода навигации в 2020 году зарегистрировано десять ЧП на водных объектах, в результате которых погибло семь человек.

- Водные объекты – это источники повышенной опасности, - напоминают югорчанам спасатели.