Коронавирус в Югре, последние новости на 12 июня 2020: еще один умерший пациент и очаги инфекции в Сургутском районе и Сургуте

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 12 июня 2020 года.

1. Югорчанин скончался из-за коронавируса.

- Мужчина 56 лет. Течение болезни было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения жизни пациента, - отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

2. Сургутский район и Сургут: равный прирост числа заражений коронавирусом. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.

3. Для поездок за пределы Югры жителям региона необходимо оформить цифровое уведомление. Об этом югорчанам напомнила губернатор ХМАО.

4. Аттестаты выпускникам школ в Югре выдадут без сдачи экзаменов, а отличники получат золотые медали также без учета результатов ЕГЭ.

5. Когда МФЦ и спортучреждения Югры заработают в прежнем режиме? На этот вопрос ответила губернатор региона.

Таким образом, к настоящему моменту в Югре зарегистрировано 4007 случаев коронавирусной инфекции, 1559 - выздоровели, 24 человека ранее умерли, 12194 жителей региона подлежат наблюдению, 25841 югорчан сняты с медицинского наблюдения.

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