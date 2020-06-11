Югорчанин скончался из-за коронавируса
В Югре умер пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Об этом стало известно от представителей оперштаба региона.
- Мужчина 56 лет. Течение болезни было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения жизни пациента, - отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
- Соблюдайте меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают югорчанам врачи.
Добавим, что при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.
Напомним, ранее в ХМАО было зафиксировано 23 смерти. За сутки излечился 91 человек, за весь период пандемии – 1559 югорчан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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