2020-06-11T12:52:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Югорчанин скончался из-за коронавируса

Выздоровлению помешали сопутствующие заболевания
Руслан Савинов
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Югорчанин скончался из-за коронавирусаЮгорчанин скончался из-за коронавирусаФото: pixabay.com
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В Югре умер пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Об этом стало известно от представителей оперштаба региона.

- Мужчина 56 лет. Течение болезни было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения жизни пациента, - отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Соблюдайте меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. Коронавирусная инфекция опасна для людей любого возраста, - напоминают югорчанам врачи.

Добавим, что при первых признаках заболевания нужно обратиться на единую горячую линию региона - 8 800 301 68 88.

Напомним, ранее в ХМАО было зафиксировано 23 смерти. За сутки излечился 91 человек, за весь период пандемии – 1559 югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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