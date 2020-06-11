Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 11 июня 2020 года превысило 4000 человек
Число заболевших коронавирусом в Югре на 11 июня 2020 года: 4007 человек, за сутки зафиксировано 186 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 8404 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 10386 человек.
- Всего в стране зарегистрировано 493657 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 252783 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 216 смертей по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 6358 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 4007 случаев заболевания.
Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.
ИСТОЧНИК KP.RU
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