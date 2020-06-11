2020-06-11T09:56:26+03:00
Общество

Теплая погода и влажность разбудили змей в ХМАО

Пресмыкающиеся подползают даже к черте населенных пунктов
Руслан Савинов
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Теплая погода и влажность разбудили змей в ХМАОТеплая погода и влажность разбудили змей в ХМАОФото: pixabay.com
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Жаркая погода и высокая влажность благотворно влияют на популяцию змей в ХМАО. Пресмыкающихся обнаруживают не только на дачных участках, но и в черте населенных пунктов, особенно вблизи водоемов.

- Передвигаясь по лесу, дачному участку или просто в густой траве, внимательно смотрите под ноги. Помните, змеи любят тепло, поэтому они могут встретиться на солнечных полянах, у старых пней и нагретых солнцем камнях, - напоминают югорчанам сотрудники МКУ Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

При обнаружении змеи лучше остановиться и отступить назад, не делая при этом резких движений, никогда не становитесь на пути их движения.

- В случае укуса уложите пострадавшего в тень. К месту укуса приложите холодный предмет и наложите шину. Вызовите врача или срочно доставьте пострадавшего в медучреждение, - советуют медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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