Коронавирус в Югре, последние новости на 15 мая 2020: финансовая поддержка и две смерти от инфекции

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года.

1. ТРЦ Югры частично возобновляют работу. Однако есть ряд нюансов:

- Помещения, где реализуют товары первой необходимости, могут быть открыты в составе торгово-развлекательных центров, в отличие от сферы развлечений, досуга, - пояснила Наталья Комарова.

2. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Югре. Сопутствующие патологии помешали лечению.

3. Парламентарий Думы ХМАО Наталья Западнова подробно рассказала о ходе борьбы с пандемией в регионе.

4. Десять тонн средств индивидуальной защиты для врачей доставили в Югру.

5. На борьбу с пандемией в Югре потратят 4 млрд рублей.

6. Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.

7. Губернатор ХМАО пояснила, как быстро получить финансовую поддержку на детей от 3 до 16 лет.

Итак, всего на 15 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 926 случаев коронавирусной инфекции.

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