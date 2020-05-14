Коронавирус в Югре, последние новости на 15 мая 2020: финансовая поддержка и две смерти от инфекции
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ХМАО на 15 мая 2020 года.
1. ТРЦ Югры частично возобновляют работу. Однако есть ряд нюансов:
- Помещения, где реализуют товары первой необходимости, могут быть открыты в составе торгово-развлекательных центров, в отличие от сферы развлечений, досуга, - пояснила Наталья Комарова.
2. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Югре. Сопутствующие патологии помешали лечению.
3. Парламентарий Думы ХМАО Наталья Западнова подробно рассказала о ходе борьбы с пандемией в регионе.
4. Десять тонн средств индивидуальной защиты для врачей доставили в Югру.
5. На борьбу с пандемией в Югре потратят 4 млрд рублей.
6. Большинство новых случаев заражения коронавирусом произошли в Сургутском районе. Врачи делают все необходимое для локализации инфекции.
7. Губернатор ХМАО пояснила, как быстро получить финансовую поддержку на детей от 3 до 16 лет.
Итак, всего на 15 мая 2020 года в Югре зарегистрировано 926 случаев коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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